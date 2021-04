Die Kaltfront ist da: Schnee unter 1000 Metern Meereshöhe

Der Winter will sich noch nicht geschlagen geben: Mit winterlichen Fahrverhältnissen ist deshalb besonders in den höher gelegenen Tälern zu rechnen.Der Dienstag beginnt noch mit vielen Wolken und letzten Niederschlägen. Im Tagesverlauf lockert es mit Nordföhn vom Vinschgau her auf und die Sonne kommt zum Vorschein, meldet der Landeswetterdienst. Dichter bewölkt bleibt es entlang der Grenze zu Nordtirol und in der Osthälfte des Landes.

