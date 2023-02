Die Kaltfront kommt: So wird das Wetter

„Am Samstag zieht eine Kaltfront durch. In der Früh und am Vormittag gibt es am Alpenhauptkamm Niederschläge, die Schneefallgrenze liegt bei 800/1000 m“, berichtet der Südtiroler Landeswetterdienst.Abseits davon lockern aber die Wolken mit Nordföhn auf und es wird zunehmend sonnig. Auch am Sonntag kann es laut Wetterprognose am Alpenhauptkamm unergiebig schneien, weiter im Süden weht starker Nordwind und es kühlt spürbar ab.Schon am Donnerstag gehen die Temperatur-Höchstwerte leicht zurück und reichen 7 bis 13 Grad. Am Freitag überwiegen dann die Wolken, die Sonne scheint nur zweitweise.Alles zum Wetter in Südtirol erfahren Sie auf der STOL-Wetterseite.