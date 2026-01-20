Laut der spanischen Zeitung „El País“ irrte die kleine Cristina, die denselben Namen wie ihre Mutter trägt, zwischen den Trümmern herum, bis sie von zwei Ersthelfern der Guardia Civil in Sicherheit gebracht werden konnte. Laut den Rettungskräften konnte sie sich durch einen Spalt in einem beim Aufprall zerbrochenen Fenster aus dem Wrack befreien. Außer einigen Platzwunden am Kopf, die genäht werden mussten, ist sie körperlich unversehrt.<BR \/><BR \/>Während zunächst noch Hoffnung bestand, dass auch ihre Eltern, ihr zwölfjähriger Bruder und ihr Cousin überlebt haben könnten, gab es später traurige Gewissheit. Sie waren in den Trümmern eines der verunglückten Züge ums Leben gekommen.<h3>\r\nZuerst gab es Hoffnung, auch der Bruder hätte überlebt<\/h3>Die Großmutter des Mädchens wartete auf dem Bahnhof von Huelva, wohin der verunglückte Renfe-Zug unterwegs war, auf Nachrichten von ihren Angehörigen. Zeitweise habe es das Gerücht gegeben, auch der Bruder habe überlebt und werde in einem Krankenhaus in Córdoba behandelt. Dabei handelte es sich jedoch um eine Verwechslung, wie die Zeitung schrieb. Die Großmutter konnte nur noch ihre Enkelin in die Arme schließen.<BR \/><BR \/>Adrian Cano, der Bürgermeister von Aljaraque – dem Heimatort der Familie –, bezeichnete ihr Überleben als „Wunder inmitten des Unglücks“. <BR \/><BR \/>Die Familie stammte aus dem Ort Aljaraque und betrieb ein Bekleidungsgeschäft im nahe gelegenen Küstenort Punta Umbría. Sie befanden sich auf dem Rückweg aus Madrid, wo sie ein Fußballspiel von Real Madrid besucht hatten, berichtete die Zeitung weiter. Der Bürgermeister von Punta Umbría, José Carlos Hernández, sagte, der ganze Ort sei „tief erschüttert“. Die Familie sei sehr beliebt gewesen.<h3>\r\nBis zu 43 Tote befürchtet<\/h3>Die Behörden befürchteten, dass bei der Kollision am Sonntagabend von zwei Hochgeschwindigkeitszügen bis zu 43 Menschen ums Leben gekommen sind. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1264092_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Bisher wurden 41 Tote aus den Trümmern geborgen, zwei gelten noch als vermisst. Mehr als 170 Menschen wurden verletzt.