Die Kürzung der Abgeordnetenrenten war zulässig

Die Kürzung der Renten der Regionalratsabgeordneten war zulässig. Das hat das Verfassungsgericht in einem am Freitag hinterlegten Urteil bestätigt, nachdem es vom Gericht in Trient in Bezug auf die Verfassungsmäßigkeit angerufen worden war.