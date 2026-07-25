Rachewiltz, die in Gais aufgewachsen war, trat schon früh in die Fußstapfen ihres berühmten Vaters, dessen Bücher sie unter anderem ins Italienische übersetzte. Auch machte sie mit eigenen literarischen Werken von sich reden. <BR \/><BR \/>Erst im November war die damals 100-Jährige von Bürgermeisterin Katharina Zeller zur Ehrenbürgerin der Stadt Meran ernannt worden. <BR \/><BR \/>Mary de Rachewiltz, die zuletzt auf der Brunnenburg in Dorf Tirol lebte, starb am Freitag – nur wenige Tage nach ihrem 101. Geburtstag – im Kreise ihrer Familie.