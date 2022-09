Die letzten heißen Tage – der Herbst steht vor der Tür

Landesmeteorologe Dieter Peterlin - Foto: © privat

„Die nächsten Tage wird es noch etwas heißer, mit Temperaturen leicht unter 30 Grad. Ab Samstag erreicht uns dann von Norden her eine Kaltfront, die für deutliche Abkühlung sorgen wird“, erklärt Landesmeteorologe Dieter Peterlin.Das Wetter wird die nächsten Tage zudem sehr wechselhaft werden. Erst ab Sonntag sei mit deutlich mehr Sonnenstrahlen zu rechnen – allerdings soll es dann auch windig werden und die Temperaturen spürbar sinken: „Im Raum um Bozen kann man dann mit Temperaturen um die 20 Grad rechnen – im Norden und in weiteren Gebieten Südtirols wird es sogar noch ein paar Grad kühler“, so Peterlin.„Am Samstag wird es am Alpenhauptkamm – ganz im Norden – bis auf 1500 Metern herabschneien“, so der Landesmeteorologe.Wenn man in Sachen Wetter einen kurzen Blick in die Vergangenheit wagt, wird klar, dass es im September 2021 sehr ähnlich verlief: Auch damals prägten überdurchschnittlich warme Temperaturen die erste Hälfte des Monats. Die zweite Hälfte wurde es dann deutlich kühler.Einzelne wärmere Tage seien laut Peterlin jedoch nicht ausgeschlossen: „Die Sonne wird schwächer und die warmen Luftmassen – die wir bisher vom Süden abbekommen haben – werden nun durch kühle Luftmassen, die wiederum vom Norden nach Südtirol ziehen, ersetzt. Dennoch kann es passieren, dass sich zu den kühlen Tagen hin und wieder ein deutlich wärmerer Tag gesellt.“