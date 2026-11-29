Hinter den dicken Mauern des Ansitzes Liebenstein in Salurn verbindet sich gegerbtes Hirschleder mit einer langen Geschichte. Erbaut wurde das historische Gebäude im 16. Jahrhundert von den Herren von Anderlan, einer der ältesten Adelsfamilien des Ortes. Wo einst Postkutschen auf ihrem Weg zwischen Bozen und Trient haltmachten, gehen Thomas (29) und Norman (34) Ventura heute einem traditionsreichen Handwerk nach, das in Südtirol beinahe ausgestorben wäre: der Lederhosenschneiderei.<BR \/><BR \/>Mit ihren rund 30 Jahren sind die beiden Brüder nicht nur die jüngsten, sondern landesweit auch die letzten, die Lederhosen in Handarbeit maßschneidern.<h3>\r\nEine verschollene Urkunde aus dem Jahr 1896<\/h3>Dass die Venturas heute Nadel und Faden schwingen, war keineswegs vorgezeichnet. Norman lernte ursprünglich Elektrotechniker und arbeitete in einem Planungsbüro. „Ich habe irgendwann selbst eine Lederhose gebraucht, aber in ganz Südtirol gab es niemanden mehr, der sie auf Maß anfertigte“, erzählt der 34-Jährige. <BR \/><BR \/>Zur gleichen Zeit hatte sich einer der letzten großen Meister seines Faches, ein Schneider der Gebrüder Gebhard in Brixen, in den Ruhestand verabschiedet. Schnell stand daraufhin der Entschluss fest: Norman wollte sich sein Wissen aneignen und die Tradition in Südtirol weiterführen. Auch sein Bruder Thomas war begeistert von der Idee und erlernte das Handwerk. 2013 begannen die Brüder mit der Produktion.<h3>\r\nDie Lederhose als gelebtes Kulturgut<\/h3>Wenig später tauchte in der Familie ein historisches Dokument auf, das dem jungen Unternehmen seine Identität gab: eine Urkunde aus dem Jahr 1896, unterzeichnet von Urgroßmutter Amalia Pernter. Sie war damals Schneiderin unter den Lauben in Neumarkt gewesen. Ihre Unterschrift ist heute das Markenzeichen des Familienunternehmens.<BR \/><BR \/>„Die ältesten Lederhosen stammen ursprünglich aus Tirol, auch wenn das die Bayern vielleicht nicht so gerne hören“, schmunzelt Thomas Ventura. Einst als schlichtes, schmuckloses Arbeitsgewand der Bauern getragen, zählt die Tracht heute mit ihren kunstvollen Stickereien zur gehobenen Garderobe.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1390398_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Bis heute hat fast jeder noch so kleine Weiler seine ganz eigene Machart und Stickerei, klärt der Säckler auf: „Die Musikkapelle Terlan trägt beispielsweise andere Ornamente als die Schützenkompanie Salurn.“ Aber auch Privatpersonen schätzten das Handwerk; somit sei die Lederhose für die Venturas eine Art „gelebtes Kulturgut“.<h3>\r\n40 Einzelteile und eine Portion Mathematik<\/h3>Wie die Produktion genau funktioniert? Wer bei den Venturas eine Maßanfertigung bestellt, braucht etwas Geduld. Am Anfang steht das Maßnehmen, dann folgt die Suche nach der passenden Hirsch- oder Rehlederhaut. Danach wird es mathematisch; auf Basis historischer Grundschnitte wird für jeden Kunden individuell gerechnet, „zugegeben und weggenommen“. Aus rund 40 Einzelteilen entsteht dann die Lederhose. Bevor diese zusammengenäht wird, folgt der aufwendigste Schritt: das Sticken.<BR \/><BR \/>Je nach Modell und Detailgrad stecken vier bis neun volle Arbeitstage in einer einzigen Lederhose. Standardmodelle für die Anprobe im Geschäft starten preislich bei 700 Euro, für eine individuelle Maßanfertigung werden ab 1300 Euro fällig. Was den Brüdern dabei wichtig ist: „In Zeiten von schnelllebiger „Fast Fashion„ ist die Lederhose der absolute Gegenentwurf. Das Material arbeitet, gibt nach und wächst ein Stück weit mit“, erklärt Norman Ventura. Somit sei es eine Investition auf Lebenszeit und er ergänzt: „Sollte das Leben aber doch einmal etwas mehr Spuren an der Hüfte hinterlassen, wird die Hose in der Salurner Werkstatt einfach neu in Form gebracht.“