Das Kirchensingen war einst in Tirol weit verbreitet. Nach und nach erlosch diese Tradition aber vielerorts. Nicht so in Mühlbach. Das kleine Bergdorf oberhalb von Gais gilt heute als einziger Ort Südtirols, an dem diese Form des Kirchengesangs noch lebendig geblieben ist. Diese über Jahrhunderte gewachsene Mehrstimmigkeit verleiht dem Chor einen ganz unverwechselbaren Klang. Etwa 300 Liedtexte finden sich in Mühlbach in zwei historischen Handschriften, doch das Wesentliche bleibt das, was nicht aufgeschrieben ist: die Melodien, die aus dem Gedächtnis erklingen und nur im gemeinsamen Üben und nach Gehör von Generation zu Generation weitergegeben werden. Für das Dorf sind die „Kirchensinger“ damit mehr als nur ein Chor – sie tragen ein einzigartiges Kulturerbe weiter.<BR \/><BR \/>Im Zeichen dieser besonderen Tradition wurden am Cäciliensonntag drei langjährige „Singer“ ausgezeichnet. Nach dem Festgottesdienst mit Dekan Franz-Josef Campidell fanden sich die Chormitglieder samt Gästen im Gasthof „Huber“ zur Ehrung ein. Für sein 60-jähriges Singen wurde Johann Niederbacher, der Bocha Hansl, gewürdigt. Der Tenor ist Obmann des Chores, seine tragende Stimme und ruhige Art prägen die Gemeinschaft seit Langem. Ebenso seit 60 Jahren singt Elisabeth Wolfsgruber, die Forcher Liese, im Sopran. Sie ist eine große Stütze des Mühlbacher Chores. Für ihre 25-jährige Mitgliedschaft wurde Angelika Niederbacher geehrt. Sie ist seit jungen Jahren dabei und trägt mit ihrer Altstimme stark zur musikalischen Qualität des Chores bei.<BR \/><BR \/>Zu den Gratulanten gehörte Bürgermeister Alex Dariz, der die große Bedeutung des Chores hervorhob und den Sängerinnen und Sängern für die gelebte Tradition dankte. Die „Kirchensinger“ seien ein Stück Identität des Dorfes, betonte er, und rief dazu auf, das wertvolle Erbe weiterzugeben. Fraktionsvorsteher Karl Wolfsgruber und Maria Piffrader, Vorsitzende des Pfarrgemeinderates, schlossen sich den Glückwünschen an und überreichten den Geehrten Urkunden, Holzschnitzereien und Geschenkkörbe. Musikalisch endete die Feier, wie sie begonnen hatte – im gemeinsamen Gesang, der zeigt, warum die Mühlbacher „Kirchensinger“ so einzigartig sind.