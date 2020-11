„Die Leute erkennen Chance, die Test bietet“

„Die Slowakei hat ja sehr rigide Maßnahmen für den Fall gesetzt, dass sich jemand nicht an den Massentests beteiligt. Auch bei uns gab es einige, die daran gezweifelt haben, ob es möglich sein würde, die Leute zur Teilnahme zu bewegen. Aber es schaut danach aus, dass die Menschen die Gelegenheit erkennen, die dieser landesweite Test bietet“, sagt Florian Zerzer. In allen Gemeinden sei die Aktion gut angelaufen , berichtet er. Nach kurzen Verzögerungen beim Start am Morgen und längeren Warteschlangen vor den Testlokalen laufe nun alles wie am Schnürchen. „Die Situation ist entspannt, die Leute kommen regelmäßig und ohne Schwierigkeiten in die Testzentren“, sagt Zerzer.Bürger meldeten am Mittag, sie warteten seit über 2 Stunde auf ihr Ergebnis. Zerzer: „Einige Daten treffen mit Verspätung bei uns ein. In einigen Gemeinden haben die Mitarbeiter etwas länger für die Eingabe gebraucht.“Prozessblockaden und technische Schwierigkeiten habe es aber bisher keine gegeben: „Natürlich kann es sein, dass Vertipper bei der Eingabe von E-Mail-Adressen passiert sind und die automatische Mitteilung nicht gleich generiert worden ist. Wir möchten die Leute um Verständnis und etwas Geduld bitten.“Die Positivrate der bisher vorliegenden Testergebnisse liegt bei etwa 2 Prozent. „Das hat mich positiv überrascht“, sagt Zerzer. „Ich hoffe, sie bleibt so niedrig.“

kn