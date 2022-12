„Die Leute wollen wieder Skifahren“

„ Der Vorverkauf der Ortler Skiarena, was als Gradmesser in Sachen Einheimische dient, stimmt sehr optimistisch. ” — Erich Pfeifer, Präsident Ortler Skiarena

Der Kartenvorverkauf der Ortler Skiarena, einem Skiverbund von 15 Skigebieten, laufe derzeit sehr gut. „Schon jetzt wurden rund 30 Prozent mehr Karten als im vorigen Jahr verkauft“, betont Präsident Erich Pfeifer im Gespräch mit STOL.Mit der Alpin Arena Schnals und dem Skigebiet Sulden starteten die ersten beiden Skigebiete bereits in die Saison. „Der Start war optimal. Die Menschen sind zufrieden“, freut sich Pfeifer. Die Lust auf das Skifahren sei ohne Zweifel wieder da. Nachdem in der vergangenen Skisaison noch Corona-Maßnahmen Alltag waren, gibt es nun keine Einschränkungen mehr.Auch die generellen alltäglichen Teuerungen haben sich bisher nicht auf das Freizeitverhalten ausgewirkt – jedenfalls nicht, was das Skifahren betrifft, meint Pfeifer. „Der Vorverkauf der Ortler Skiarena, was als Gradmesser in Sachen Einheimische dient, stimmt sehr optimistisch“, sagt der Präsident des Skiverbundes.Auch beim zweiten großen Südtiroler Skiverbund Dolomiti Superski ist man zuversichtlich. In allen 12 Skigebieten sind bereits mehrere Pisten befahrbar. Lediglich im Skigebiet Gröden/Seiser Alm öffnet die Seiser Alm selbst erst am 17. Dezember. „Der Start war sehr gut. Der Andrang war groß“, so Marco Pappalardo, Marketing-Direktor von Dolomiti Superski, gegenüber STOL.Vor allem der Neuschnee der vergangenen Tage spiele eine große Rolle. Ab Freitag werden weitere Schneefälle erwartet. „Eine solche Winterlandschaft sorgt für zusätzliche Motivation“, erklärt Pappalardo.Auch der Vorverkauf der Skipässe laufe sehr gut, insbesondere die Familienkarten, die sich in erster Linie an Einheimische und an Personen, die im Einzugsgebiet leben, richten, wurden bereits zahlreich verkauft. „Wir sind momentan guter Dinge und freuen uns auf eine tolle Skisaison“, so Pappalardo abschließend.