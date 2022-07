Die Lust auf Urlaub ist groß, die Stornowelle auch

„ Auch aktuell werden noch viele Reisen gebucht und die Menschen sind auch bereit, etwas für ihren Urlaub auszugeben. ” — Martin Pichler, Präsident der Fachgruppe Reisebüros im hds

Martin Pichler: Das kann man bisher nicht sagen. Für die Reisebüros ist die Zeit von Anfang Juni bis Anfang Juli die wichtigste, weil viele Familien nach dem Ende der Schule in den Sommerurlaub starten. In diesem Zeitraum haben wir heuer gut gearbeitet. Dass es dann ab Mitte Juli wieder ruhiger wird, ist völlig normal. Aber auch aktuell werden noch viele Reisen gebucht und die Menschen sind auch bereit, etwas für ihren Urlaub auszugeben.Pichler: Im vergangenen Sommer haben die Südtiroler coronabedingt fast ausschließlich in Italien geurlaubt. In diesem Jahr kann man vor allem in der EU wieder ohne Einschränkungen reisen. Das spiegelt sich auch in den Buchungen wider: Griechenland, Spanien, Türkei aber auch die skandinavischen Länder sind beliebte Ziele. Außerdem gehen viele Reisen wieder in die USA (dort darf man allerdings nur mit Impfung einreisen), auf die Malediven oder nach Hawaii. Etwas verhaltener ist die Buchungslage noch in Hinblick auf den asiatischen Raum und in Ozeanien, da diese Weltregionen erst seit Kurzem wieder für den Tourismus geöffnet haben. Was auffällt: Viele Paare holen 2022 ihre Hochzeit nach, die in den vergangenen beiden Pandemiejahren verschoben werden musste, und damit auch ihre Hochzeitsreise.Pichler: Bisher ist dieses Thema in der Urlaubsplanung noch nicht besonders verankert. Sobald jemand in ein Flugzeug einsteigt, kann natürlich von Klimaneutralität keine Rede mehr sein. Wobei man aber genau nachrechnen sollte, ob es wirklich besser für das Klima ist, wenn Urlauber anstelle des Flugzeugs das Auto nehmen, um nach Sizilien zu fahren. Was sich bisher gezeigt hat: Der Flughafen Bozen wurde sehr gut angenommen und die Flüge sind gut gebucht.Pichler: Corona spielt seit kurzem wieder eine größere Rolle für die Reisebüros: Seit dem Beginn der Pandemie hatten wir noch nie so viele Stornierungen wie aktuell, weil Leute sich infizieren und deshalb ihren Urlaub nicht antreten können. Ansonsten spielt die Pandemie momentan keine zentrale Rolle, weil Reisen, wie gesagt, wieder uneingeschränkt möglich ist.Pichler: Man merkt zwar noch nicht, dass bewusst auf das Fliegen verzichtet wird, aber doch, dass die Probleme mit den Flügen, den Urlaubern Sorge bereiten. Hier muss man aber unterstreichen, dass die Situation bei weitem nicht so dramatisch ist, wie sie häufig in den Medien dargestellt wurde. Es stimmt zwar, dass es auf zahlreichen Flughäfen zu Stornierungen, Umbuchungen oder Gepäckverlusten gekommen ist, wenn man aber bedenkt, wie viele Flugzeuge täglich abheben, handelt es sich immer noch um ein Bruchteil und der Großteil aller Flüge verläuft problemlos. Der Personalmangel, den aktuell alle Sektoren zu spüren bekommen, hat auch die Flughäfen und Airlines getroffen. Deshalb ist hier die Situation auch an verschiedenen Flughäfen und Fluganbietern sehr unterschiedlich. Wir empfehlen den Reisenden daher, sich auf längere Wartezeiten gefasst zu machen und früher als sonst üblich zum Flughafen zu gehen, damit der Urlaub stressfrei beginnen kann.