<b>Von Renate Perktold<\/b><BR \/><BR \/><BR \/>Pfons – Sechs Menschen sind tot. Männer, die eigentlich nach getaner Arbeit nach Hause zu ihren Familien zurückkehren wollten. Erst im November kam ein 48-jähriger Arbeiter aus Polen im Außenbereich der Baustelle vom Brenner Basistunnel (BBT) ums Leben, als er von einem umstürzenden Stapel mit Betonelementen getroffen wurde. <BR \/><BR \/>Nun haben viele Arbeitskollegen genug. Sie wollen nicht mehr schweigen. Sie wollen erzählen. Von den Sicherheitsmängeln. Von den schlechten Arbeitsbedingungen. Und vom Leistungsdruck.<BR \/><BR \/>Freilich nur hinter vorgehaltener Hand, denn wer sich zu lautstark beschwert, der wird abgesägt. Und bekommt dann auch auf anderen Tunnelbaustellen keinen Fuß mehr auf den Boden. Das erzählen einige Betroffene gegenüber tt.com. <BR \/><BR \/>„Die Menschen sind den Entscheidungsträgern auf der Baustelle vom Brenner Basistunnel völlig egal“, schildert etwa ein Insider nach jahrelanger Arbeit dort gegenüber der Tiroler Tageszeitung.<h3>\r\nDesolate Maschinen, Sicherheit oft ignoriert<\/h3>Er berichtet davon, wie die Arbeiter mit völlig desolaten Maschinen arbeiten müssen, die „immer nur notdürftig zusammengeflickt werden“. Wenn etwas passiere, und das kommt auf der Tunnelbaustelle auf österreichischer Seite leider immer wieder vor, „dann heißt es meistens, dass es ein Bedienungsfehler war, also selber schuld“, erzählt der Insider.<BR \/><BR \/>Die Sicherheitsbedingungen werden demnach nur notdürftig, wenn überhaupt eingehalten, sagt er. „Dann wird immer nur gesagt: Meter, Meter, Meter. Es geht nur darum, dass alles schnell weitergeht.“ So stehe an der Tagesordnung, dass Arbeitszeiten nicht eingehalten werden.<BR \/><BR \/>Meist müssten laut tt.com die „Drittel“, so heißt ein Team, das im Tunnel zusammenarbeitet und aus fünf bis sechs Mann besteht, ohne große Pause 12 Stunden durcharbeiten. Die eigentlich verpflichtende Stunde Mittagspause „wird dann vom Polier schon so eingeplant, dass bei den Aufzeichnungen alles passt. Zeit haben wir oft nur dafür, dass wir schnell eine Wurstsemmel essen.“<h3>\r\nHitze und Staub<\/h3>Die Bedingungen dabei sind hart: Staub, schlechte Luft, Hitze. „Da herrschen teilweise 40 bis 50 Grad und es steht so viel Staub in der Luft, dass man auf zehn Meter keinen Bagger mehr sieht. Die Belüftung, die angebracht wurde, ist viel zu klein. Es ist schon passiert, dass Leute einfach umgekippt sind.“ Arbeits- oder Sicherheitsinspektor habe er jedenfalls noch nie einen in seinem Arbeitsbereich gesehen, schildert der Insider.<BR \/><BR \/>Freilich sei die Arbeit nicht schlecht bezahlt, was auch der Grund sei, dass so viele bleiben und bereit sind, Vorschriften zu ignorieren, wenn es ihnen gesagt wird: „Natürlich ist das eine riesengroße Baustelle, da passieren auch Unfälle. Aber unter den heutigen Sicherheitsvorschriften und Möglichkeiten, die man hat, sind insgesamt sechs Tote viel zu viel“, erklärt der Insider.<BR \/><BR \/>Die Innsbrucker KPÖ, die schon seit längerer Zeit auf die Missstände aufmerksam macht, fordert jedenfalls einen „Baustopp auf Zeit“, bis die Sicherheitsmängel überprüft und beseitigt wurden, wie die Innsbrucker Gemeinderätin und Tiroler KPÖ-Chefin Pia Tomedi erklärt. Auch sie hat bereits mit einigen Arbeitern gesprochen, die ihr von den Zuständen vor Ort erzählt haben.<h3>\r\n„Kann nicht munter weitergehen“<\/h3>„Die Arbeiter haben uns auch berichtet, dass sie Missstände selbst gemeldet haben, da wird dann immer beschwichtigt. Das Arbeitsinspektorat ist meines Wissens einmal im Monat vor Ort, die kommen generell aber immer vorangekündigt“, sagt Tomedi.<BR \/><BR \/>In einer Stellungnahme gegenüber der TT erklären die Verantwortlichen der „BBT SE“, dass „die Sicherheit und der Schutz aller Menschen, die am Bau des Brenner Basistunnels arbeiten, höchste Priorität“ habe. Die angesprochenen Vorwürfe nehme man sehr ernst, heißt es in der Stellungnahme. Die schweren Arbeitsunfälle der vergangenen Jahre würden aber zeigen, „dass wir unsere gemeinsamen Anstrengungen für sichere Arbeitsbedingungen konsequent fortsetzen und weiterentwickeln müssen.“<BR \/><BR \/>Die Schilderungen der Arbeiter werden aber zu weiten Teilen zurückgewiesen. So wird zum Beispiel erklärt, dass kein Zeit- und Leistungsdruck auf der Baustelle herrsche, der Bauzeitplan sei mit ähnlichen Projekten vergleichbar. Mitarbeiter würden darüber hinaus regelmäßig in Sicherheitsvorschriften unterwiesen, es werde nur geschultes und dafür ausgebildetes Personal bei den jeweiligen Maschinen eingesetzt. Auch die Belüftung im Tunnel sei ausreichend, kurzfristige Spitzen könne man aber nicht vermeiden, räumt man bei der „BBT SE“ ein. In einem Gespräch mit Medien wollen die Entscheidungsträger am kommenden Donnerstag näher auf die Umstände eingehen.<BR \/><BR \/>Für Pia Tomedi kann es jetzt aber nicht schnell genug gehen: „Es muss jetzt massiv auf die Arbeitssicherheit geachtet werden. So lange das nicht gewährleistet ist, kann man da nicht weiterarbeiten“, sagt sie und fügt hinzu: „Es schockiert uns, dass diese Todesopfer und die vielen Schwerverletzten, die danach nicht mehr arbeitsfähig sind, einfach hingenommen werden. Es darf nicht sein, dass da munter weitergemacht wird.“