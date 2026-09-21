Die maßgeblichen Kompetenzen vermittelt ein Grundlehrgang der Volkshochschule Südtirol (VHS), der mit 1. Oktober neu startet und den bisher 130 Personen abgeschlossen haben. Ein Einblick. <BR \/><BR \/>Gar nicht wenigen Vereinsverantwortlichen graut vor dem wachsenden Verwaltungsaufwand, vor Haftungsfragen und vor dem Zeitaufwand. Vor diesem Hintergrund gewinnen Themen wie Planung, Finanzierungsfragen oder Veranstaltungsmanagement an Bedeutung. „Wenngleich die Strukturen in der Regel ehrenamtlich sind, müssen Vereine heutzutage professionell agieren“, bringt es Angelika Mayr Fischnaller, Präsidentin der VHS (Volkshochschule Südtirol) auf den Punkt. Mit einem spezifischen Lehrgang, der nun bereits zum 11. Mal durchgeführt wird und am 1. Oktober startet, will die VHS in Kooperation mit dem DZE allen Interessierten das nötige Rüstzeug vermitteln, um ihren Verein auf eine professionelle Ebene zu hieven. <BR \/><BR \/>Wie Mayr Fischnaller betont, vermittelt der Lehrgang sämtliche Kompetenzen, die für eine moderne Vereinsarbeit unerlässlich sind: Von Kommunikation über Führung und Teamarbeit bis hin zu Recht, Haftungsfragen, Finanzierung, Marketing und Veranstaltungsmanagement. Besonderes Augenmerk liege auf wertschätzender Führung und Motivation.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1361514_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Ein wesentlicher Punkt moderner Vereinsführung sei jedoch auch das Miteinander. Somit umfasst der Lehrgang erstmals auch moderierte Netzwerktreffen, Raum für Austausch und Diskussionen. Schließlich prallen in den Vereinen oft die unterschiedlichsten Lebensrealitäten, Altersgruppen, Fähigkeiten und Interessen aufeinander. Ein derartiges Sammelsurium benötigt mitunter eine gute Moderation und Zeit zum Zusammenwachsen. Natürlich spielt mittlerweile auch in der Vereinsführung das Thema künstliche Intelligenz eine Rolle. Mit den richtigen KI-Tools kann der Vereinsalltag maßgeblich unterstützt werden, wissen etwa Astrid Fleischmann und Klaus Schwarz, welche den diesjährigen Lehrgang leiten.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1361517_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/> „Ein solcher Lehrgang stellt auch eine Hilfestellung dar, gewisse Ängste und Unsicherheiten abzubauen“, betont Ulrich Seitz, Direktor des DZE. Gerade bei Verwaltungsaufgaben fehle oft Klarheit darüber, was Sache ist und dass nicht alles alle betrifft. Wer in der Vereinsarbeit über seine Rechte und Pflichten genau informiert sei, könne sich entspannter dem eigentlichen Vereinsleben widmen. <BR \/><BR \/>Auf die Frage, welche Eigenschaften es braucht, einen Verein mit Freude leiten zu können, meint Seitz: „Praktisches Denken, Selbstbewusstsein und den Mut zu kreativen Lösungen.“ Trotz aller Bürokratie stelle die Vereinswelt eine „optimale Spielwiese dar, auf der Jung und Alt immer wieder aufs Neue wichtige Erfahrungen für sich selbst, für ihren Beruf und ihre eigene Lebensqualität machen können“. <BR \/><BR \/>Unterm Strich haben bisher 130 Personen die vergangenen Ausgaben des Grundlehrgangs abgeschlossen. Mit Aufbau- und Zusatzmodulen zählt das Vereinsmanagement bisher fast 300 ausgebildete Teilnehmer.