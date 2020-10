Die neuen Maßnahmen im Überblick - Kompatscher: „Wir mussten handeln“

Die Maßnahmen im Überblick

Lockdown für einzelne Gemeinden

„Die Maßnahmen bringen Einschränkungen, aber das Ziel ist immer der Schutz der Gesundheit der Menschen, der Schutz des Lebens“, betonte Kompatscher. Gleichzeitig gelte es jedoch „im Rahmen des Möglichen“ den Arbeitsbetrieb und auch den Schulbetrieb aufrecht zu erhalten.Die Südtiroler Landesregierung sei in den vergangenen Tagen „zum Handeln gezwungen“ gewesen, betonte Kompatscher. Verschärfungen der Maßnahmen seien notwendig geworden, da sich auch die Infektionszahlen schnell veränderten. „Wir mussten handeln, weil die Zahlen es verlangen“, brachte es Kompatscher auf den Punkt.Landesrat Thomas Widmann legte einige Zahlen vor. „Wir mussten mit einer 2. Welle rechnen“, betonte Widmann. Aber: Die Welle sei früher gekommen als von den meisten Experten angenommen.Der Sanitätsbetrieb habe sich laut Widmann für die 2. Welle gerüstet, vor allem was die Tests betrifft. Anfangs seien 30 Tests gemacht worden, in der Hochphase im Frühjahr rund 1000. Nun mittlerweile werden laut Sanität fast täglich 2500 bis fast 3000 PCR-Tests und zahlreiche serologische Tests durchgeführt.Auch was Betten für Corona-Kranke betreffe habe der Sanitätsbetrieb stark aufgestockt. Insgesamt seien derzeit 250 Betten belegt. „Vor 2 Wochen waren es 60. Das zeigt wie notwendig die Maßnahmen sind“, so Widmann. 18 Patienten liegen auf der Covid-Intensivstation in Bozen.Die Intensivstation in Bozen sei fast am Limit. Durch einen „dynamischen Bettenplan“ wolle man jedoch auch hierbei aufstocken. In Brixen sollen 8 Betten entstehen, in Schlanders weitere 6. Zudem solle in Bozen weiter Platz für Intensivpatienten geschaffen werden.Die Maßnahmen seien aufgrund der stets steigenden Neuinfektionen absolut notwendig, betonte Widmann ( die Zahlen vom Freitag gibt es hier) . Die Auswirkungen der Maßnahmen seien dann in 14 Tagen ersichtlich, so Widmann.Derzeit gebe es einige Hotspots, wie in Leifers. Daher setze das Land vor allem auch auf lokale Maßnahmen. In Sexten konnten unter anderem mit einem „lokalen Lockdown“ bereits Erfolge erzielt werden.Landeshauptmann Kompatscher stellte schließlich die Maßnahmen im Detail vor. Die Verordnung tritt am Samstag in Kraft und gilt vorerst bis 24. November.(nur aus Arbeitsgründen, gesundheitlichen Gründen oder sonstigen nachweislich dringenden Gründen darf das Haus verlassen werden).einschließlich der Bildungshäuser sind für die Öffentlichkeit geschlossen.In den Oberstufen darf der Präsenzunterricht jedoch maximal 50 Prozent betragen.Auch Apotheken und Tabakwarengeschäfte dürfen länger offen bleiben.können Lebensmittelgeschäfte und der Detailhandel geöffnet bleiben. Sonntags müssen sämtliche Geschäfte jedoch schließen., also Samstag und Sonntag, schließen. Lebensmittelgeschäfte in den Einkaufszentren bleiben auch am Samstag geöffnet.Konsumiert werden darf jedoch nur am Tisch. Höchstens 4 Personen dürfen an einem Tisch Platz nehmen. Danach dürfen Lokale aber weiterhin einen Liefer- bzw. Abholdienst anbieten.. Konsum an der Theke ist verboten, an einem Tisch dürfen auch hierbei maximal 4 Personen sitzen.Damit wolle man Menschenansammlungen vermeiden, so Kompatscher.bzw. finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.- Im Sport bleibt dieerlaubt.Trainingseinheiten wo es zu Körperkontakt kommen könnte sind ebenfalls generell verboten.Nur mehr jene Mannschaften, die in Ligen mit „nationalem Interessen“ spielen, dürfen weiterhin in gewohnter Form trainieren. Zusätzliche Maßnahmen gibt es für die Gemeinden Freienfeld, Sarntal, Leifers, Ratschings und dem Hauptort der Gemeinde Mals , wo die Infektionszahlen zuletzt besonders stark anstiegen. Die spezifische Verordnung für diese Gemeinden gilt zunächst für 2 Wochen.Hier sind alle Schulen und Kleinkinderbetreuungs-Einrichtungen geschlossen. Auch sämtliche Bars und Restaurants sind dauerhaft geschlossen. Die Gemeindegebiete verlassen darf man nur aus beruflichen Gründen. Personen von außerhalb dürfen die Gemeinden zudem nur aus beruflichen Gründen betreten.Die Verordnungen im Detail werden im Laufe des Tages veröffentlicht.

am