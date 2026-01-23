Der Treffpunkt für den Olympischen Fackellauf befindet sich beim Haus der Vereine im Osten der Stadt. Von dort aus tragen die Fackelläuferinnen und -läufer die Flamme entlang der Dantestraße über den Kapuzinerplatz und die Stuckstraße, durch das Rienztor und die Stadtgasse bis zum Paul-Tschurtschenthaler-Platz. <BR \/><BR \/>Dort wird Bürgermeister Bruno Wolf die Olympische Flamme begrüßen. In diesem Rahmen werden auch Bilder der Kunstwerkstatt Akzent präsentiert, welche die olympischen Disziplinen zum Inhalt haben und im Foyer des Rathauses ausgestellt werden. Der Fackellauf führt anschließend weiter zum Etappenziel Eissportanlage Intercable ARENA, heißt es in einer Aussendung des Tourismusvereins Bruneck.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1265535_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Aus Sicherheitsgründen kommt es im Zeitraum von ca. 13:00 bis 15:00 Uhr zu temporären Straßensperren entlang der Strecke. Betroffen sind insbesondere die Dantestraße, der Kapuzinerplatz sowie die Michael-Pacher-Straße und die St.-Lorenzner-Straße bis zur Intercable ARENA. Die Straßen werden in diesen Bereichen teilweise einspurig befahrbar bleiben. Die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Sperren zu berücksichtigen und den Anweisungen vor Ort Folge zu leisten.<BR \/><BR \/>Die Stadt Bruneck blickt dem Olympischen Fackellauf mit großer Vorfreude entgegen und lädt die Bevölkerung herzlich ein, sich Zeit zu nehmen und dieses einmalige Ereignis live mitzuerleben. <h3>\r\nOlympischer Fackellauf am Gipfel des Kronplatz<\/h3>Parallel zum Fackellauf in der Stadt Bruneck, macht die Olympische Flamme am 27. Januar auch am Kronplatz Halt. Zwischen 14:00 und 15:00 Uhr wird sie dort in feierlichem Rahmen an drei Orte getragen: Friedensglocke Concordia 2000, Messner Mountain Museum Corones und LUMEN Museum.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1265538_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Besucherinnen und Besucher sind herzlich eingeladen, diesen historischen Moment in eindrucksvoller alpiner Kulisse mitzuerleben.<h3>\r\nSide Event im LUMEN Museum<\/h3>Im LUMEN Museum am Kronplatz kann Kunst und Sport auf einzigartige Weise erlebt werden. Im Rahmen einer Vernissage (27. Januar, 11:00 Uhr) werden erstmals Werke von Leon Löwentraut aus der Serie „Olympia“ präsentiert. Im Anschluss findet um 11:30 Uhr eine Charity-Auktion in Kooperation mit Home of Athletes statt, bei der ein Werk aus der Serie versteigert wird. <BR \/><BR \/>Der gesamte Erlös kommt der Südtiroler Sporthilfe zugute. Das Side Event steht für das emotionale Zusammentreffen von Kunst und Sport, von Athletinnen und Athleten, Kreativen, Visionärinnen und Visionären und setzt ein starkes Zeichen für Gemeinschaft und gesellschaftliches Engagement.