Das Bozner Verwaltungsgericht hat Samstagmittag die Verfügung von Bürgermeisterin Zeller einstweilig ausgesetzt. „Wir haben noch am vergangenen Freitagabend Rekurs gegen die zeitweilige Aussetzung der Lizenz beim Verwaltungsgericht eingelegt. Und heute (am Samstag, Anm.d.Red.) Mittag haben wir die einstweilige Aussetzung der Schließung mitgeteilt bekommen, ohne dass dafür die Gemeinde angehört werden musste. Das sagt auch etwas aus. Also durften wir bereits Samstagabend wieder den Betrieb aufnehmen“, sagt Giovanni Perna, der mit seinem Bruder den „Club La Perla“ betreibt. Auch heute wird die Disco geöffnet sein.<BR \/><BR \/>Er, Perna, habe alle geforderten Messungen durchführen lassen, alle Werte seien in der Norm. „Das Landesamt für Luft und Lärm sagt, dass alles in Ordnung ist. Wenn Bürgermeisterin Zeller nun ein definitives Okay vom Land für die definitive Öffnung fordert, dann werden wir beim Land intervenieren, dass sie dieses Okay der Gemeinde weiterleiten“, sagt Perna. Was die Messungen der Ortspolizei anlange, so sei diese laut Perna dafür gar nicht kompetent.