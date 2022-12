„Die Personalsituation ist sehr kritisch“

„Die Situation ist prekär“

„Ich weiß, es fehlt in den Einrichtungen an Mitarbeitern, weshalb die öffentliche Hand eine annehmbare Lösung finden muss. Wir können so nicht weitermachen“, sagte Angelika Stampfl, Präsidentin des Arbeitskreises Eltern Behinderter (AEB), in einem STOL-Artikel (Hier lesen Sie mehr dazu). Sie klagt über eine „sehr prekäre Situation“ in der teilstationären Betreuung.Nun reagiert die Direktorin der Sozialdienste, Sophie Biamino, auf die Vorwürfe von Stampfl: „Frau Stampfl bemängelt im Artikel, dass die Bezirksgemeinschaft Pustertal unter den Eltern eine Umfrage machen wolle, um zu eruieren, warum diese ihre Kinder mit Beeinträchtigung im Sommer nicht daheim betreuen können. Diese Aussage stimmt so nicht und kann daher nicht so stehen bleiben“, so Biamino.Die Bezirksgemeinschaft Pustertal gebe Stampfl durchaus Recht: „Die Situation ist prekär.“ Obwohl sich die Covid-19 Pandemie langsam zu beruhigen scheine, sei „die Personalsituation in einigen Einrichtungen nämlich nach wie vor sehr kritisch“.Mitarbeiter, die während der vergangenen 2 Jahre pandemiebedingt einer sehr hohen Arbeitsbelastung ausgesetzt waren, Überstunden geleistet und starke persönliche Einschränkungen zum Wohle der Betreuten hingenommen haben, müssten entlastet werden und ihnen müsse „endlich wieder der gesetzlich vorgeschriebene und zustehende Urlaub gewährt werden“, betont Biamio weiter.„Um diesen Urlaub möglich zu machen ist eine dreiwöchige Schließung der Teilstationären Dienste im Sommer, trotz anderslautendem Beschluss der Landesregierung, unabdingbar.“Es sei richtig, dass die Bezirksgemeinschaft Pustertal daher eine Umfrage macht, heißt es in der Stellungnahme von Biamino weiter. „Dies allerdings in Abstimmung mit Vertretern der Angehörigen und mit dem Ziel herauszufinden, für welche Betreute es keine Möglichkeit einer Betreuung zu Hause gibt, um evtl. in einer der 3 Schließungswochen im Sommer eine Notbetreuung organisieren zu können.“Eine Alternative zur dreiwöchigen Pause wäre nämlich nur eine zweiwöchige Schließung im Sommer und eine zusätzliche zweiwöchige Schließung unter dem Jahr, was allerdings einen Nachteil für Betreute und Angehörige darstellen würde.„Frau Stampfl erklärt im Artikel selbst, dass es nach wie vor reduzierte Tätigkeiten gibt, was so viel heißt, dass nicht alle Menschen mit Beeinträchtigung immer in ihre teilstationären Einrichtungen kommen dürfen. Das stimmt. Auch diese Situation ist wiederum dem Personalmangel geschuldet. Stampfl fordert daher die Öffentliche Hand auf, eine annehmbare Lösung zu finden“, so Biamino.Die Bezirksgemeinschaft Pustertal sei „sich durchaus bewusst, dass die Situation für die Betreuten und deren Angehörigen aber auch für die Strukturen selbst eine große Belastung ist. Wir sind daher sehr bemüht, neues Personal zu finden, um der prekären Situation entgegenzuwirken“.Primäres Ziel sei es, den Dienst wieder allen Personen im Normalbetrieb zur Verfügung zu stellen. Trotzdem bzw. vor allem deswegen „will die Bezirksgemeinschaft Pustertal den Betreuten und Angehörigen keine falschen Hoffnungen und keine Versprechungen machen, die dann nicht gehalten werden können“.