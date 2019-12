Die Pistenmaut für Tourengeher

Zwar nicht mit einem Drehkreuz, aber mit einem eigenen Ticket werden Tourengeher am Rosskopf zur Kasse gebeten. „Wir bieten das seit der vergangenen Saison an, und es ist bei den meisten eigentlich gut angekommen“, sagt Philipp Obermüller.





Wer die 8,50 Euro für die Skitouren-Einzelkarte (inklusive Talfahrt) berappt, ist berechtigt, die mit einem Schneewall abgegrenzte und klar ausgeschilderte Spur am Rande der Piste aufzusteigen. „Gleichzeitig ist man wie mit dem normalen Skipass auch versichert“, so Obermüller.Natürlich sei es vorgekommen, dass es der eine oder andere auch ohne Karte probiert hat. „Aber sowohl unsere Mitarbeiter als auch der Pistendienst der Finanzpolizei kontrollieren“, so Oberhöller. Und wer ohne Ticket erwischt wird, riskiert sogar eine Anzeige.

