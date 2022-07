„Die Politiker tian schun, obo awian schwoch“ „Die Politiker tian schun, obo awian schwoch“

Gut 60 seiner 71 Lebensjahre kümmert sich Josef Oberhuber im Sommer um die Schafe auf der Schafalm in Zösen – einem weitläufigen Gebiet im Mühlwaldertal. So viele tote oder schwerverletzte Tiere in nur einem Monat wie im vergangenen Juni musste er in all den Jahren noch nie beklagen. Schuld daran ist der Wolf. Darum muss dringend eine Lösung her, meint Oberhuber im Gespräch mit s+. + von Martin Tinkhauser