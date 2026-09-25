Während sich alte Gummireifen bei „Kfz Steger“ in St. Lorenzen in die Höhe türmen, wächst bei Inhaber Gerold Steger der Unmut: „Die Reifenberge häufen sich, weil die Abholung nicht zuverlässig oder oft erst nach langer Wartezeit erfolgt.“ Dabei ist die Entsorgung über den PFU-Beitrag von rund 3,50 Euro im Reifenpreis bereits bezahlt. Wer die Reifen zeitnah loswerden will, muss zusätzlich eine private Entsorgung bezahlen. Eine Doppelbelastung, die für den Kfz-Mechaniker nicht nachvollziehbar ist. „Für die Werkstätten entstehen nicht nur Platz-, sondern auch Sicherheitsprobleme. Wir brauchen endlich eine verlässliche Abholung und Betriebe dürfen nicht allein gelassen werden“, so Steger.<BR \/>Mit seinem Ärger ist er nicht allein. lvh-Direktor Walter Pöhl, Julia Genetti, Obfrau der Kfz-Mechatroniker im lvh.apa, und Dietmar Mock, Obmann der Berufsgruppe Metall, haben die Problematik daher bei einem Treffen mit Landeshauptmannstellvertreter Marco Galateo auf den Tisch gebracht. „Die Abholung muss sich endlich an den tatsächlichen Mengen orientieren“, fordert Genetti, die die Situation als unmittelbar Betroffene bestens kennt. „Unsere Betriebe erfüllen ihre Pflichten und entrichten die vorgesehenen Umweltbeiträge. Es kann nicht sein, dass sie am Ende auf den Reifen sitzen bleiben“, betont Genetti. Als Soforthilfe fordert man daher einen einmaligen Landesbeitrag für die private Abholung und ordnungsgemäße Entsorgung. Gleichzeitig müssten die Kontingente deutlich steigen, aus Sicht der Betriebe um 200 Prozent und mehr.<h3>\r\nGalateo zeigt Verständnis<\/h3>Verständnis für den Unmut zeigt auch Wirtschaftslandesrat Marco Galateo. Die Entsorgungsquoten würden den saisonalen Wechsel und den vergleichsweise hohen Anteil an Neuzulassungen in Südtirol nicht berücksichtigen. Zweimal habe er sich daher an das Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung gewandt, zuständig ist jedoch das Umweltministerium. „Eine einmalige Lösung auf Landesebene ist der schnellste Weg, bis es zu Gesprächen über eine mögliche Überarbeitung der Quoten kommt“, so Galateo.