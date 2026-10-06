Auf knapp 500 Metern wird die Rienz um rund 15 Meter verlegt – etwa um die Hälfte ihrer bisherigen Breite. Der betroffene Abschnitt reicht von der Behelfsbrücke bei der Schottergrube bachaufwärts. <BR \/><BR \/>„Zwischen Straße und Rienz entsteht dadurch ein ausreichend breiter Schutzstreifen“, erklärt Martin Moser vom Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Ost. Damit sollen sowohl die Verkehrssicherheit als auch der Schutz der Infrastruktur vor Hochwasser verbessert werden. Zugleich wird der Flussabschnitt ökologisch aufgewertet.<BR \/><BR \/>Die Wildbacharbeiter haben Ende September mit den Arbeiten begonnen. Nach der Rodung der bestehenden Uferstreifen werden sie das orografisch linke Ufer bis zur geplanten neuen Uferkante abtragen und provisorische Maßnahmen zur Umleitung der Rienz schaffen. Danach wird ein Damm am orografisch rechten Ufer aufgeschüttet und die Böschung mit Zyklopensteinen gesichert. Buhnen und Störsteine im Flussbett sollen den Lebensraum für Fische verbessern. Die Ufer werden dann begrünt.<BR \/><BR \/>Auch die Staatsstraße zwischen Kiens und dem Kniepass wird im Zuge des Projekts angepasst und erweitert. „Damit werden die Verkehrssicherheit und der Verkehrsfluss verbessert“, sagt Florian Knollseisen, Direktor des Landesamtes für Straßenbau Nord\/Ost. Teil des Gesamtprojekts ist zudem die erste Wildbrücke Südtirols am Kniepass. Mit ihrem Bau soll Ende des Jahres begonnen werden.<BR \/><BR \/>Da im Hinblick auf das Grundwasser die Situation in Ehrenburg etwas angespannt ist, begleiten Ingenieur Oscar Cainelli und Geologe Joachim Dorfmann die Arbeiten mittels eines hydrogeologischen Monitorings. Die Arbeiten werden über den Winter durchgezogen und mit Juni abgeschlossen. In das Projekt werden 3,3 Millionen Euro investiert.