Die Ruhe vor dem Regen? So wird das Wetter zu Ostern

Zu den Osterfeiertagen lässt es sich auch die Sonne nicht nehmen, mit voller Kraft vom Himmel zu strahlen. Nach einem durchwachsenen Samstag lockert es am Sonntag bald auf und nur am Nachmittag entstehen Prognosen des Landeswetterdienstes zufolge ein paar Quellwolken. Im Norden weht weiterhin der Föhn.Ähnlich freundlich zeigt sich auch der Ostermontag. Bei warmen Temperaturen von bis zu 22 Grad scheint verbreitet die Sonne, bevor im Laufe des Tages von Westen her ein paar hohe Wolkenfelder durchziehen.Ab Dienstag dominieren dann jedoch zunehmend die Wolken. Zur Wochenmitte sind vereinzelte Regenschauer möglich, die sich in der Nacht auf Donnerstag voraussichtlich auf das ganze Land ausbreiten. Der Donnerstag verläuft ebenfalls unbeständig. Es wird spürbar kühler.