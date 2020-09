Südtiroler Herbst: Die Ruhe vor dem Sturm

Der Herbst wird die nächsten Tage wieder etwas wärmer, sagt Peterlin. Am heutigen Dienstag stiegen die Temperaturen zum Beispiel schon bis auf 20 Grad. Und auch am Mittwoch und Donnerstag sorgt ein Zwischenhoch vorübergehend für ruhiges Herbstwetter in Südtirol.Am Mittwoch ist es recht sonnig mit ein paar hohen Wolkenfeldern. Nach einem frischen Morgen steigen die Temperaturen auf Höchstwerte von 16 Grad im Hochpustertal bis 22 Grad im Etschtal. Auch der Donnerstag bringt zunächst sonnige Verhältnisse. Im Laufe des Nachmittags tauchen ein paar dichtere Wolken auf und in der Nacht auf Freitag ist auch etwas Regen möglich.Am Freitag bleibt es oft bewölkt mit nur etwas Sonne und einigen Niederschlägen. In der Nacht auf Samstag wird der Regen im ganzen Land häufiger und hält voraussichtlich bis zum Samstagnachmittag an. „Es wird ein markantes Wetterereignis“, betont Peterlin.Insgesamt können dabei große Niederschlagsmengen fallen und die Schneefallgrenze liegt im Hochgebirge zwischen 2700 und 3000 Meter, erst gegen Ende des Ereignisses sinkt sie gegen 2000 Meter. Der Sonntag verläuft wechselhaft und gegen Abend beginnt es wieder recht verbreitet zu regnen.

stol