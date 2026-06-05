Am heutigen <b>Freitagnachmittag<\/b> zeigt sich neben Quellwolken immer wieder die Sonne, gegen Abend sind einzelne Schauer möglich. Die Temperaturen steigen auf 18 Grad in Sterzing und bis zu 26 Grad in Bozen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1320624_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nDas Wochenende<\/h3>Der morgige <b>Samstag<\/b> startet wechselnd bis stark bewölkt, bleibt aber zunächst meist trocken. Ab Mittag ziehen einzelne Schauer durch, am Abend beruhigt sich das Wetter wieder. Die Höchstwerte liegen bei 21 Grad im Wipptal und bis 26 Grad im Unterland.<BR \/><BR \/>Am <b>Sonntag<\/b> überwiegt am Vormittag die Sonne, am Nachmittag entstehen einzelne gewittrige Regenschauer. Die Temperaturen erreichen rund 30 Grad.<h3>\r\nKommende Woche<\/h3>Der Wochenstart bleibt freundlich: Am <b>Montag<\/b> sind am Nachmittag erneut einzelne Gewitter möglich. Am <b>Dienstag<\/b> nehmen die Wolken zu, in der zweiten Tageshälfte werden Schauer und Gewitter häufiger.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol gibt es wie immer auf der STOL-Wetterseite.<\/a><\/b>