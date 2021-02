Die Scheidung und das liebe Geld: Alles was Sie wissen müssen

Viele Ehen scheitern – auch in Südtirol. Meist bringt eine solche Trennung auch rechtliche Komplikationen mit sich. Wir klären in einer dreiteiligen Serie auf. Im finalen Teil der Serie geht es um ein Dauerthema bei Trennungen. Ein Aspekt, der bereits zu so manchem Rosenkrieg geführt hat: Das liebe Geld.