<BR /><b>Fabian Mitterrutzner</b> (6 Jahre), heuer in die Grundschule Feldthurns eingeschult freut sich auf die Klassenlehrerin und seine neue Klasse. Seine Schwester <b>Samira Mitterrutzner</b> (9 Jahre) besucht heuer die 5. Klasse der Grundschule Feldthurns – am meisten hat sie sich gefreut, ihre Freunde in der Schule wiederzusehen. <BR /><BR /><BR /><div class="img-embed"><embed id="1209786_image" /></div>
<BR /><BR />Auch für <b>Lukas</b> und <b>Linda Steger</b> aus St. Lorenzen heißt es ab jetzt wieder Schulbank drücken und das sichtlich gut gelaunt. <BR /><BR /><BR /><div class="img-embed"><embed id="1209789_image" /></div>
<BR /><BR /><b>Annalena Mayr</b> aus Leifers mit einer Schultüte, die fast gleich groß ist wie sie selbst. <BR /><BR /><BR /><div class="img-embed"><embed id="1209792_image" /></div>
<BR /><BR />Auch <b>Maria Unterthiner</b> aus Brixen gibt dem Schulstart einen Daumen hoch.