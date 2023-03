Die Screening Days für Hepatitis C werden wiederholt

Zahlen zu den durchgeführten Tests

Nach den erfolgreichen Screening Days im März wiederholt der Sanitätsbetrieb diese im Kampf gegen HCV. Bei Hepatitis C handelt es sich um eine heimtückische Erkrankung, die oft lange unbemerkt bleibt und erst im fortgeschrittenen Stadium entdeckt wird.Es ist mittlerweile wissenschaftlich erwiesen, dass durch eine zeitgerechte Diagnose eine vollständige Heilung durch eine angemessene medikamentöse Behandlung erzielt werden kann. Damit können schwere Organschädigungen und/oder Lebertransplantationen vermieden werden.„Wir möchten erreichen, dass die Verbreitung von HCV in Südtirol zurückgedrängt wird“, so Generaldirektor Florian Zerzer. „Deshalb wiederholen wir die Screening Days, auch, um der hohen Nachfrage der Bevölkerung der zwischen 1969 und 1989 Geborenen entgegenzukommen. Es ist uns ein Anliegen, immer wieder darauf hinzuweisen, dass Vorsorge der beste Weg ist, um gesundheitliche Probleme zu vermeiden.“Von den 11.666 durchgeführten Blutproben (11.065 ausgewertet) waren zum Stichtag 28.03.2023 34 positiv, was fast 0,31% der ausgewerteten Tests entspricht. Diese Zahl liegt unter den Erwartungen der Schätzungen der Fachleute. Personen, die mit dem HCV-Virus in Kontakt gekommen sind, werden für eine erneute Blutabnahme kontaktiert, um die Virenlast im Blut genauer zu bestimmen.Das kostenlose Screening auf Hepatitis C wird das ganze Jahr 2023 noch andauern; es richtet sich an die Altersgruppe aller zwischen 1969 und 1989 Geborenen, inklusive alle zeitweilig anwesenden Ausländer.Um an den Screening Days teilzunehmen, ist eine Vormerkung erforderlich, diese kann ab Donnerstag, 30.03.2023, über das Portal SaniBook oder telefonisch über die Nr. 100 100 (die eigene Vorwahl voranstellend) erfolgen.Nach dem Click auf den Menuepunkt Screening HCV reicht es, die Daten der eigenen Gesundheitskarte einzugeben, es öffnen sich die Auflistungen der Orte und Zeitpunkte, an denen die Blutabnahmen durchgeführt werden können, auch außerhalb der Screening Days. Es wird daran erinnert, dass das Einladungsschreiben und die Zustimmung zum Datenschutz mitgebracht werden müssen.Im Rahmen der Screening Days ist es nicht möglich, andere Blutanalysen durchführen zu lassen.