Die Situation auf Südtirols Straßen – Viele Sperren wegen Murenabgängen

Die Situation auf der Brennerautobahn – starker Reiseverkehr

Die Unwetter am Freitagnachmittag und zum Teil auch am Samstag haben zu vielen Murenabgängen und in der Folge auch zu vielen Straßensperren im Land geführt. Die Verkehrsmeldezentrale führt daher eine ganze Reihe von Sperren auf. STOL zeigt Ihnen einen Überblick, wo welche Straßen gesperrt sind und wie die Situation auf der Brennerautobahn ist.In Richtung Cortina ab Schluderbachnach einem Murenabgang.Zwischen Olang und dem Furkelpass (km 9 bis km 11,4) Sperre nach einem Murenabgang.Ab dem Antholzer See (km 17,7)nach einem Murenabgang.Bei Innerpflersch (km 6,)nach einem Murenabgang.Bei Bioch (km 3)wegen Aufräumarbeiten nach einem Murenabgang.Auf der Umfahrung von Welsberg (km 47,5 bis km 49,5)von 21 bis 06 Uhr wegen Erneuerung der Wandbeschichtung. Die Umleitung erfolgt über die LS 46racc und Gemeindestraßen.Wer an diesem Wochenende mit dem Auto wegfahren will, sollte sich das gut überlegen: Bereits am gestrigen Samstag, als auch am heutigen Sonntag ist laut Verkehrsprognose der A22 mit einem äußerst starken Reiseverkehr auf der Brennerautobahn zu rechnen und in der Folge mit ausgedehnten Staus. Hier erfahren Sie mehr dazu.