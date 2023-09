Südtirol: Die SMS-Betrüger sind zurück – Darauf müssen Sie achten

„Hallo Mama, ich hatte einen Unfall“

Die Opfer dieser Betrügereien, oft ältere Menschen, werden überrumpelt

„Vertrauen ist gut, aber nicht jedem“

Die Polizei warnt vor den Betrügern. - Foto: © shutterstock

Darauf müssen Sie achten

Seit einigen Tagen gehen bei der Quästur in Bozen Meldungen über neue SMS-Betrugsmaschen ein. Die Betrugsopfer sollen vermeintlichen Familienmitgliedern helfen und ihnen Geld zuschicken. Die Betrüger verschicken wahllos Nachrichten mit einem dringenden Appell und geben sich oft als Verwandte in Not aus.Die Nachricht lautet: „Hallo Mama, ich hatte einen Unfall und bin im Krankenhaus. Ich schreibe dir unter dieser Nummer, weil ich mein Telefon kaputt gemacht habe. Ich brauche Geld.“In einer zweiten Nachricht wird eine Kontonummer (IBAN) angegeben. Die Opfer dieser Betrügereien, oft ältere Menschen, werden überrumpelt und können aus Angst vor der angeblichen Beteiligung eines Familienmitglieds leicht in die Falle tappen.Vor einigen Tagen gelang es den Behörden aufgrund der Anzeige einer Frau aus Bozen, die eine derartige Nachricht erhalten hatte, die Überweisung des Geldes, das das Opfer auf ein ausländisches Konto geschickt hatte, zu blockieren. Somit konnte der Betrug noch im letzten Moment verhindert werden.Die Bozner Quästur beteiligt sich gemeinsam mit der Abteilung für Cybersicherheit in Bozen an den Informationsabenden, die von der Stadt Bozen im Rahmen der Kampagne „Vertrauen ist gut, aber nicht jedem“ organisiert werden.„Vertrauen ist gut, aber nicht jedem“ klärt vor allem ältere Menschen auf, wie man in einer solchen Situation handeln solle. Bei dieser Art von Geldforderungen gelte es äußerste Vorsicht walten zu lassen, indem sie sich direkt an das vermeintliche Familienmitglied wenden, und zwar über zuverlässige Kommunikationskanäle wie die übliche Telefonnummer oder E-Mail-Adresse.Des Weiteren besteht die Möglichkeit, die Polizei unter der Notrufnummer 112 um Hilfe zu bitten. Die nächste Veranstaltung zur Cybersicherheit findet am 20. September im Anne-Frank-Saal in Gries statt.