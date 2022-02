Die Sonne strahlt die ganze Woche

Bereits der Montag beginnt im Großteil des Landes nahezu wolkenlos. Vor allem im Norden ist allerdings ein starker Föhn zu erwarten.Auch an den restlichen Wochentagen bleibt uns die Sonne aktuellen Prognosen des Landeswetterdienstes zufolge erhalten. Der Wind wird ab Dienstag schwächer. Am Mittwoch sind ein paar harmlose Wolken zu sehen.Die Temperaturen steigen vor allem in der zweiten Wochenhälfte an. Es sind Höchstwerte von bis zu 16 Grad zu erwarten. In der früh bleibt es vielerorts kalt.

stol