Die stille Epidemie: „Lassen wir sie nicht still sein“

Das Schicksal von Celine Frei Matzohl zeigt (wieder einmal), in welchen patriarchalen Strukturen wir Frauen immer noch gefangen sind. Wo Gewalt an Frauen oft verharmlost wird. Solche Strukturen aufzubrechen, ist alles andere als einfach. Und die Tendenz ist alles andere als positiv:In Europa ist die Zahl der Frauenmorde in den vergangenen Jahren angestiegen. Auch in Südtirol. Man spricht von einer stillen Epidemie. Lassen wir sie nicht still sein – sprechen wir laut über diese Verbrechen. Reagieren wir darauf. Mit Aufklärung, mit härteren Gesetzen, mit gleichberechtigter Erziehung. Geben wir der Gewalt an Frauen keine Chance mehr.