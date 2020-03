Die Südtiroler Coronavirus-Landkarte: Betroffene Gemeinden im Überblick

Seit Beginn der Corona-Epidemie wurden vom Südtiroler Sanitätsbetrieb insgesamt 2844 Abstriche bei 1995 Personen genommen und untersucht. Die Gesamtzahl der Infizierungen beläuft sich aktuell auf 383. Am meisten Infizierte gibt es in Bozen, Meran und Gröden.Bozen: 89Infizierte und 305 Menschen in häuslicher QuarantäneMeran: 27 Infizierte und 74 in QuarantäneWolkenstein: 28 Infizierte und 106 in QuarantäneSt. Ulrich: 20 Infizierte und 139 in QuarantäneBrixen: 16 Infizierte und 39 Menschen in QuarantäneSt. Christina: 12 Infizierte und 41 in QuarantäneKastelruth: 15 Infizierte und 66 in QuarantäneKaltern: 8 Infizierte und 22 in QuarantäneSterzing: 5 Infizierte und 20 in QuarantäneLeifers: 10 Infizierte und 20 in QuarantäneEppan: 6 Infizierte und 80 in QuarantäneFreienfeld: 5 Infizierte und 11 in QuarantäneNeumarkt: 4 Infizierte und 16 in QuarantäneAlgund: 3 Infizierte und 1 QuarantäneLajen: 7 Infizierte und 9 in QuarantäneVahrn: 3 Infizierte und 12 in QuarantäneTerlan: 5 Infizierte und 9 in QuarantänePfitsch: 2 Infizierte und 10 in QuarantäneSchlanders: 2 Infizierte und 15 in QuarantäneMoos in Passeier: 2 Infizierte und 12 in QuarantäneNatz-Schabs: 3 Infizierte und 21 in QuarantäneAuer: 4 Infizierte und 4 in QuarantäneLaas: 2 Infizierte und 5 in QuarantäneKiens: 2 Infizierte und 3 in QuarantäneKlausen: 2 Infizierte und 6 in QuarantäneBrenner: 2 Infizierte und 13 in QuarantäneAbtei: 3 Infizierte und 3 in QuarantäneBruneck: 4 Infizierte und 9 in QuarantäneKarneid: 2 Infizierte und 9 in QuarantäneCorvara: 4 Infizierte und 8 in QuarantäneEnneberg: 4 Infizierte und 8 in QuarantäneRitten: 2 Infizierte und 9 in QuarantäneSalurn: 2 Infizierte und 1 in QuarantäneWelsberg-Taisten: 2 Infizierte und 0 in QuarantäneJeweils eine infizierte Person wurde bisher in folgenden Gemeinden registriert: Prags, Deutschnofen, Nals, Ahrntal, Vintl, Truden, Pfatten, St. Felix/Unsere Liebe Frau im Walde, Rodeneck, Schenna, Franzensfeste, Villnöß. Weiters wurden mehrere Personen aus italienischen Regionen in Südtirol positiv getestet.Die Anzahl der auf normalen Stationen untergebrachten mit Sars-CoV-2 infizierten Personen beträgt am Mittwoch 118, weitere 39 in den Abteilungen des Südtiroler Sanitätsbetriebes aufgenommenen Personen gelten als Verdachtsfälle.Insgesamt 20 Sars-CoV-2 positiv getestete Personen werden intensivmedizinisch betreut.Auch die Zahl der Covid-19-Todesopfer hat zugenommen. Insgesamt sind bis Mittwoch 12 Todesopfer zu beklagen.Die Anzahl der häuslich isolierten Personen steigt, nun befinden sich in Südtirol 1499 Personen in verordneter häuslicher Quarantäne.

lpa/stol