Die Südtiroler Coronavirus-Landkarte: Betroffene Gemeinden im Überblick

Auch am Samstag wurden zahlreiche Tests ausgewertet. Mittlerweile wurden 1082 Menschen in Südtirol positiv auf das Coronavirus getestet. 3669 Personen befinden sich in amtlich verordneter Quarantäne.Hier gibt es den aktuellen Überblick der betroffenen Gemeinden.Zudem wurden mehrere Personen aus italienischen Regionen in Südtirol positiv getestet.

lpa