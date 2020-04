Die Südtiroler Coronavirus-Landkarte: Betroffene Gemeinden im Überblick

In amtlich verordneter Quarantäne oder Isolation befinden sich 3291 Bürger. 2050 Personen wurden bereits daraus entlassen. Insgesamt wurden bisher 5341 Personen unter amtliche Quarantäne oder Isolation gestellt. Die nachfolgenden Zahlen der einzelnen Gemeinden beziehen sich bei den Infizierten auf die Gesamtzahlen seit Beginn der Krise. Bei den Angaben zur Quarantäne ist die Anzahl jener Personen angegeben, die sich derzeit, Stand Freitag, in amtlich verordneter Quarantäne befinden.Größte Neuigkeit: In Mühlwald gibt es am Freitag erstmals einen Covid-19-Fall.Alle Artikel sowie die Übersichtskarten der Lage in Südtirol, in Italien und weltweit mit allen aktuellen Zahlen in Sachen Coronavirus finden Sie hier

