Die Südtiroler Coronavirus-Landkarte: Betroffene Gemeinden im Überblick

Seit Beginn der Corona-Epedemie wurden vom Südtiroler Sanitätsbetrieb insgesamt 3.568 Abstriche von 2.504 Personen untersucht. Die Gesamtzahl der Infizierungen beläuft sich aktuell auf 441. Am meisten Infizierte gibt es in Bozen, Meran und Gröden.104 Infizierte und 366 Menschen in häuslicher Quarantäne29 Infizierte und 84 in Quarantäne29 Infizierte und 123 in Quarantäne23 Infizierte und 155 in Quarantäne20 Infizierte und 75 in Quarantäne17 Infizierte und 47 Menschen in Quarantäne13 Infizierte und 43 in Quarantäne10 Infizierte und 27 in Quarantäne8 Infizierte und 24 in Quarantäne8 Infizierte und 22 in Quarantäne7 Infizierte und 81 in Quarantäne7 Infizierte und 19 in Quarantäne6 Infizierte und 9 in Quarantäne5 Infizierte und 15 in Quarantäne5 Infizierte und 16 in Quarantäne5 Infizierte und 13 in Quarantäne5 Infizierte und 1 in Quarantäne4 Infizierte und 1 in Quarantäne4 Infizierte und 10 in Quarantäne4 Infizierte und 9 in Quarantäne4 Infizierte und 25 in Quarantäne4 Infizierte und 10 in Quarantäne4 Infizierte und 13 in Quarantäne3 Infizierte und 7 Quarantäne3 Infizierte und 12 in Quarantäne3 Infizierte und 23 in Quarantäne3 Infizierte und 1 in Quarantäne2 Infizierte und 13 in Quarantäne2 Infizierte und 1 in Quarantäne2 Infizierte und 1 in Quarantäne2 Infizierte und 13 in Quarantäne2 Infizierte und 4 in Quarantäne2 Infizierte und 10 in Quarantäne2 Infizierte und 5 in Quarantäne2 Infizierte und 9 in Quarantäne2 Infizierte und 5 in Quarantäne2 Infizierte und 15 in Quarantäne2 Infizierte und 2 in Quarantäne2 Infizierte und 2 in Quarantäne2 InfizierteJeweils eine infizierte Person wurde bisher in folgenden Gemeinden registriert: Abtei, Aldein, Feldthurns, Franzensfeste, Lana, Mühlbach, Nals, Naturns, Pfatten, Prags, Prettau, Riffian, Rodeneck, Schenna, St. Leonhard in Passier, St. Martin in Passeier, St. Michael an der Etsch, Tisens, Toblach, Truden, Unsere Liebe Frau Im Walde-St. Felix, Villnöß, Vintl, Völs am Schlern. Weiters wurden mehrere Personen aus italienischen Regionen in Südtirol positiv getestet.Die Anzahl der auf normalen Stationen untergebrachten mit Sars-CoV-2 infizierten Personen beträgt am Donnerstag 134, weitere 59 in den Abteilungen des Südtiroler Sanitätsbetriebes aufgenommenen Personen gelten als Verdachtsfälle.Insgesamt 25 Sars-CoV-2 positiv getestete Personen werden intensivmedizinisch betreut.Auch die Zahl der Covid-19-Todesopfer hat zugenommen. Insgesamt sind bis Donnerstag 16 Todesopfer zu beklagen.Die Anzahl der häuslich isolierten Personen ist seit Mittwoch weiter gestiegen, nun befinden sich in Südtirol 1724 Personen in verordneter häuslicher Quarantäne.

