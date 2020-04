Die Südtiroler Coronavirus-Landkarte: Betroffene Gemeinden im Überblick

In den vergangenen 24 Stunden wurden 1097 Abstriche untersucht; dabei wurden 79 Personen positiv getestet. Die Zahl der positiv auf das neuartige Coronavirus Getesteten steigt damit auf 1732. 3206 Bürgerinnen und Bürger befinden sich in amtlich verordneter Quarantäne oder Isolation, 3232 Personen wurden bereits daraus entlassen. Die Gesamtzahl von einer Quarantänemaßnahme Betroffenen beträgt 6438.Nun haben auch Mals und Welschnofen ihren ersten Covid-19-Fall, in Auer stieg die Zahl der Infizierten um 12 auf 35, in Bozen um 18 auf 358.Während in Schluderns seit Montag keine Person mehr unter Quarantäne steht und es dort auch keinen Covid-19-Fall gibt, ist erstmals auch Taufers im Münstertal gelistet. Dort steht nun eine Person unter Quarantäne.Zudem wurden mehrere Personen aus italienischen Provinzen in Südtirol positiv auf das Coronavirus getestet. Auch befinden sich zahlreiche Personen, denen hierzulande eine häusliche Isolation verordnet wurde, außerhalb Südtirols in Quarantäne.

lpa/vs/ptr