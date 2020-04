Die Südtiroler Coronavirus-Landkarte: Betroffene Gemeinden im Überblick

Die wichtigsten Veränderungen zu gestern in Kürze: Terenten hat seinen ersten Covid-19-Fall, in Kuens stehen nach einer kurzen Phase ohne Fälle wieder 3 Personen unter Quarantäne, ebenso in Kastelbell-Tschars, wo eine Person unter Quarantäne steht. In Auer stieg die Zahl der unter Quarantäne stehenden Personen um 21 auf 56, in Schenna um 8 auf 9, in Gsies um 8 auf 30.Zudem wurden mehrere Personen aus italienischen Provinzen in Südtirol positiv auf das Coronavirus getestet. Auch befinden sich zahlreiche Personen, denen hierzulande eine häusliche Isolation verordnet wurde, außerhalb Südtirols in Quarantäne.

lpa/vs/ptr