Die Südtiroler Coronavirus-Landkarte: Betroffene Gemeinden im Überblick

Zurzeit befinden sich 2997 Bürger in amtlich verordneter Quarantäne oder Isolation – das sind exakt so viele wie tags zuvor. 5699 haben die Quarantäne bereits hinter sich. Insgesamt waren und sind 8696 Personen von einer amtlich verordneten Quarantäne oder Isolation betroffen.Die nachfolgenden Zahlen der einzelnen Gemeinden beziehen sich bei den Infizierten auf die Gesamtzahlen seit Beginn der Krise. Bei den Angaben zur Quarantäne ist die Anzahl jener Personen angegeben, die sich derzeit, Stand Freitag, in amtlich verordneter Quarantäne befinden.Zudem wurden mehrere Personen aus italienischen Provinzen in Südtirol positiv auf das Coronavirus getestet. Auch befinden sich zahlreiche Personen, denen hierzulande eine häusliche Isolation verordnet wurde, außerhalb Südtirols in Quarantäne.

am/ptr