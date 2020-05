Die Südtiroler Coronavirus-Landkarte: Betroffene Gemeinden im Überblick

Zurzeit befinden sich 1004 Bürger in amtlich verordneter Quarantäne oder Isolation. Für 9563 Personen wurde diese Beschränkung bereits aufgehoben. Bisher waren und sind 10.567 Südtiroler von amtlich verordneter Quarantäne oder Isolation betroffen.Die nachfolgenden Zahlen der einzelnen Gemeinden beziehen sich bei den Infizierten auf die Gesamtzahlen seit Beginn der Krise. Daneben wird jeweils aufgelistet, wie viele der Betroffenen mittlerweile als geheilt gelten.Zudem wurden mehrere Personen aus italienischen Provinzen in Südtirol positiv auf das Coronavirus getestet.Aktuell gelten 45 Südtiroler Gemeinden als „coronafrei“ und zwar Algund, Barbian, Deutschnofen, Franzensfeste, Feldthurns, Gais, Glurns, Innichen, Kastelbell-Tschars, Kiens, Kuens, Kurtinig, Latsch, Mals, Margreid, Marling, Martell, Mühlbach, Mühlwald, Naturns, Olang, Partschins, Plaus, Prad, Proveis, Rasen-Antholz, Rodeneck, Schenna, Schlanders, Schluderns, Schnals, Sexten, St. Martin in Thurn, St. Pankraz, Stilfs, Taufers im Münstertal, Tiers, Tirol, Toblach, Tramin, Ulten, Völs, Vöran, Villanders und Waidbruck. In dieser Liste sind jene Gemeinden berücksichtigt, wo alle positiv gestesteten Personen als geheilt gelten und es bisher auch keine Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus zu beklagen gab.Bei den folgenden Angaben zur Quarantäne ist die Anzahl jener Personen angegeben, die sich derzeit, Stand Samstag, in amtlich verordneter Quarantäne befinden.Zahlreiche Personen, denen hierzulande eine häusliche Isolation verordnet wurde, befinden sich außerhalb Südtirols in Quarantäne.Die Liste der Todesfälle, aufgelistet nach Gesundheitsbezirk, finden Sie hier:Eine aktuelle Grafik zum Infektionsverlauf gibt es täglich im Tagblatt „Dolomiten“.

