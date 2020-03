Die Südtiroler Coronavirus-Landkarte: Betroffene Gemeinden im Überblick

Bis Dienstagfrüh wurden seit Montag 537 Abstriche untersucht. 65 davon waren positiv.Insgesamt sind in Südtirol bisher 4292 Personen getestet worden, von diesen wurden 6631 Abstriche genommen und untersucht.Erstmals wurde auch je ein Infektions-Fall in Burgstall, Gsies und Mölten gemeldet. In Kastelbells-Tschars befinden sich erstmals 2 Personen in Quarantäne, auch in Plaus gibt es den ersten Quarantäne-Fall. Die Zahl der Infizierten stieg um mehrere Fälle auch in Bozen (plus 17), Meran (plus 3), Brixen (plus 3), Bruneck (plus 3), St. Ulrich (plus 3) und Salurn (plus 3). In Kastelruth steigt die Zahl der Infizierten um 2 auf 50.Die Zahl der sich in Quarantäne befindlichen Personen stieg besonders in Bozen (plus 39), Meran (plus 17), St. Ulrich (plus 7), Rodeneck (plus 7), Pfitsch (plus 7) und in Brenner (plus 11).

lpa/vs