Die Südtiroler Coronavirus-Landkarte: Betroffene Gemeinden im Überblick

In Südtirol sinkt die Zahl der aktiv mit dem Coronavirus infizierten Personen kontinuierlich ab. Wie der Südtiroler Sanitätsbetrieb am Montag mitteilte, wurden in den vergangenen 24 Stunden erneut keine Neuinfektionen vermeldet. STOL zeigt die aktuelle Lage aufgeschlüsselt nach Gemeinden.