Die Südtiroler Coronavirus-Landkarte: Betroffene Gemeinden im Überblick

Bis Mittwoch früh wurden seit Dienstag im Südtiroler Sanitätsbetrieb 436 Abstriche auf Covid-19 untersucht und ausgewertet. 47 dieser Abstriche brachten ein positives Ergebnis. Damit leben in Südtirol nun 836 Personen, die positiv auf das neue Coronavirus getestet wurden.Kurtatsch hat seinen ersten Infizierten. Zuwächse an infizierten Personen gibt es in allen drei Grödner Gemeinden, in Kastelruth, Bozen und Meran.Die Zahl der sich in Quarantäne befindlichen Personen stieg um insgesamt 467. Erstmals ist eine Person in Sexten in Quarantäne, die Zahl stieg am meisten in Bozen um 67 auf 548 , in Eppan um 52 Personen auf 143, in Brixen auf 108 am Brenner um 33 Personen auf 57, in Kastelruth um 17 auf 131, in Meran um 28 auf 152, in St. Ulrich um 19 auf 199, in Ratsching um 7 auf 26, in St. Leonhard in Passeier um 17 auf 19, in Ahrntal um 9 auf 14.

lpa/vs