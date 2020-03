Die Südtiroler Coronavirus-Landkarte: Betroffene Gemeinden im Überblick

Am Donnerstag kletterte die Zahl der Corona-Todesfälle in Südtirol auf 53. Die Gesamtzahl der mit dem neuartigem Coronavirus infizierten Personen beläuft sich in Südtirol auf 836. In der Überetscher Gemeinde Eppan ist die Zahl der bestätigten Infizierten am meisten gestiegen. Hier die Fälle in den einzelnen Gemeinden im Überblick.