800 Blitze wurden laut Landesmeteorologe Dieter Peterlin am Samstag südtirolweit gezählt. Vor allem im Gadertal, im Sarntal und im Etschtal wüteten die Gewitter, gebietsweise fielen 50 Millimeter Regen innerhalb nur einer Stunde.<BR \/><BR \/>Auch am heutigen Sonntag und in der kommenden Woche sind Gewitter an der Tagesordnung – wenn auch weniger verbreitet. Die Hitze kennt keine Gnade und wird Prognosen des Landeswetterdienstes zufolge von Tag zu Tag intensiver. <BR \/><BR \/>Jeweils in der ersten Tageshälfte gibt es die ganze Woche über Sonnenschein pur, an den Nachmittagen können örtliche Unwetter nicht ausgeschlossen werden. Die Tageshöchstwerte liegen laut Vorhersagen jeweils zwischen 35 und 37 Grad.