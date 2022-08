Die unglaublich steile Karriere einer jungen Wissenschaftlerin aus Meran Die unglaublich steile Karriere einer jungen Wissenschaftlerin aus Meran

Selena Milanovic – nie gehört? Diesen Namen wird man sich merken müssen! Denn die 27 Jahre junge Meranerin legt eine steile internationale Karriere hin. Für herausragende Leistungen in der medizinischen Forschung, ihr weltweites Engagement und die Beratungstätigkeit für die britische Regierung wurde Selena Milanovic (27) in die renommierte Liste des Forbes-Magazins „Forbes Under 30 – Wissenschaft“ gereiht.