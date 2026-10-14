Im Interview erörtert er vorab einige seiner Thesen.<BR \/><BR \/><b>Wie groß ist die Macht der Tech-Milliardäre und warum ist diese Machtkonzentration auch für uns Europäer bedenklich?<\/b><BR \/>Bernd Gäbler: Von riesigem Reichtum ging natürlich schon immer auch viel Macht aus. Neu ist aber, dass entscheidende technische Infrastrukturen in privater Hand sind. Aktuell gibt es etwa 13.000 Satelliten im Orbit. 9.000 gehören allein Elon Musk. Oder nehmen Sie die Software Palantir von Alexander Karp. Sie soll die weltweit beste Mustererkennung bieten, und kaum eine der für unsere Sicherheit zuständigen Institutionen – seien es Armeen oder die Polizei – kommt ohne sie aus. Das schafft Abhängigkeit. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1372557_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Stellen Musk, Thiel, Bezos & Co. mit ihren Plattformen tatsächlich eine Gefahr für unsere Demokratie dar?<\/b><BR \/>Gäbler: Sie sind nicht nur reich und mächtig, sondern verfolgen auch Pläne, schreiben Bücher und Manifeste, greifen direkt in die Politik ein. Elon Musk schwebt eine Art Synthese von Staat und Technologie-Firmen vor, Alexander Karp schwärmt von einer „Technological Republic“ und Peter Thiel hält Freiheit und Demokratie für unvereinbar. Sie alle halten letztlich die Demokratie für zu schwerfällig, ineffektiv und bremsend.<BR \/><BR \/><b>Warum lässt sie die USA gewähren? Und hat die EU keinen Hebel in der Hand, ihren Einfluss einzudämmen?<\/b><BR \/>Gäbler: Weil die High-Tech-Konzerne den USA den technologischen und ökonomischen Platz an der Sonne sichern. Die EU könnte politisch mehr Regulation beschließen. Wenn dies allerdings so wirkt, als würde sie Technologien nur regulieren, weil sie selbst nicht mithalten kann, wäre das ein Armutszeugnis. Die EU muss also selbst in Forschung und Entwicklung viel stärker investieren und kooperieren.<BR \/><BR \/><b>Was erwartet uns in naher Zukunft, wenn die Entwicklung so weitergeht?<\/b><BR \/>Gäbler: Wir stehen gerade erst am Beginn einer großen Zäsur. Die Auswirkungen der KI sind noch kaum überschaubar. Tiefgreifend ändern werden sich wohl Lernen, die Kindheit, Schule und Universität, Medien und viele, viele Arbeitsplätze.<BR \/><BR \/><b>Es hat letzthin viel Aufregung darüber gegeben, dass die KI die Menschheit auslöschen könnte. Ihre Einschätzung dazu?<\/b><BR \/>Gäbler: Nüchtern bleiben, versuchen, mit Empirie Werbung und Apokalypse entgegenzutreten – aber gleichwohl Bedenken artikulieren und Kontrolle fordern. Eine kluge Menschheit würde jetzt die UNO, die High-Tech-Konzerne, den Vatikan und die Kommunistische Partei Chinas zusammenspannen, bis sie eine humane KI-Agenda verabschieden. Aber das wird nicht passieren: Den Atomwaffensperrvertrag gab es auch erst nach dem Abwurf der Atombombe.<BR \/><BR \/><b>Lässt sich diese Entwicklung überhaupt irgendwie bremsen?<\/b><BR \/>Gäbler: Stellen Sie sich einmal vor, alle Staaten würden die Rechenzentren sozialisieren. Private Nutzer müssten sich einer Prüfung unterziehen und Miete zahlen – die Welt sähe anders aus. Auch die Bürger sind nicht machtlos. Sie könnten z.B. in ihrer Zeitung beschließen, nur solche KI-Anwendungen zu nutzen, die von der Belegschaft abgesegnet werden.