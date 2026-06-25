Die Vespa, eines der bekanntesten italienischen Motorroller-Modelle, wurde erstmals 1946 vorgestellt und gilt als Symbol italienischer Industrie- und Designgeschichte. Die „Vespa World Days“ sind eine Hommage an eine Ikone, die seit acht Jahrzehnten Generationen, Stile und Kulturen auf der ganzen Welt zusammenbringt. <BR \/><BR \/>Geplant sind in den nächsten Tagen Veranstaltungen, Paraden und Feierlichkeiten in der ganzen Stadt. Höhepunkt ist eine große Parade am Samstag. Auf dem traditionsreichen römischen Sportkomplex Foro Italico wurde ein „Vespa Village“ errichtet. Hier wurde eine Ausstellung eröffnet, die die Geschichte des weltberühmten Rollers anhand von Archivbildern, Künstlerfotografie und historischen Modellen nachzeichnet.<h3>\r\n„80 Years of an Icon – The Exhibition“<\/h3>Unter dem Titel „80 Years of an Icon – The Exhibition“ zeigt die Schau die kulturelle Entwicklung der Vespa. Kuratiert wurde die Ausstellung vom Fotografen Giacomo Bretzel. Der Rundgang führt durch acht Jahrzehnte gesellschaftlicher, kultureller und stilistischer Veränderungen, die eng mit der Vespa verbunden sind. Zentraler Bestandteil der Schau ist eine umfangreiche Sammlung historischer Fotografien aus italienischen und internationalen Archiven.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1328073_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Auch historische Vespa-Modelle aus dem Museo Piaggio und privaten Sammlungen sind zu sehen. Dazu zählen Fahrzeuge aus dem Rennsport und aus berühmten Reisen sowie seltene Exemplare aus dem Bereich Film und Design. Ein besonderes Stück ist eine Vespa 150 S spanischer Produktion, die von Salvador Dalí gestaltet wurde. Nach dem Abschluss der Feierlichkeiten in Rom wird die Ausstellung ab dem 9. Juli bis zum 7. November 2026 im Museum Piaggio in Pontedera, dem Hauptsitz des Vespa-Herstellers Piaggio in der Toskana, gezeigt.