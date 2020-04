Die virtuellen Enten sind los: Meraner Entenrennen gestartet

In diesem Jahr findet das Wettschwimmen der Sponsor-Enten und Glücks-Enten als virtueller Wettlauf im Netz statt.Am Ostersamstag um 11 Uhr erfolgte der offizielle Startschuss. Der Erlös aus den Spenden kommt der Meraner Vinzenzgemeinschaft zugute.Das „echte“ Wettschwimmen der Enten hat in den vergangenen 2 Jahren jeweils rund 5000 Schaulustige an die Ufer der Passer gelockt. Im Vorjahr gingen über 640 geschmückte Sponsor-Enten und an die 7000 kleine Glücks-Enten an den Start. Allein der Erlös von 2019 für den guten Zweck belief sich auf überaus beachtliche 74.000 Euro.Beim virtuellen Rennen treten Fotos, Zeichnungen oder Grafiken der Enten gegeneinander an.Die Zeichnungen und Fotos können bis zum letzten Tag hochgeladen werden. Allerdings gilt: je später desto geringer sind die Gewinnchancen.Auch STOL hat dieses Jahr eine Ente an den Start geschickt: Karla die rasende Enten-Reporterin „schwimmt“ für das Nachrichtenportal.

