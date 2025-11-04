<b>STOL: Frau Dr. Erne, die Vogelgrippe grassiert um uns herum – in Österreich, Deutschland, aber auch in Nord- und Mittelitalien. Wie gefährlich ist dieses Virus für den Menschen?<\/b><BR \/>Dr. Elke Maria Erne: Derzeit gibt es nur einzelne Fälle, in denen sich Menschen, die im direkten Kontakt mit kranken Tieren stehen, infiziert haben – etwa in Asien oder Mexiko. In vielen dieser Fälle waren die Symptome bei den Menschen mild. Es gibt aber auch schwere Verläufe, die tödlich endeten. <BR \/><BR \/><b>STOL: Wie infiziert sich ein Mensch mit der Vogelgrippe?<\/b><BR \/>Dr. Erne: Über den direkten Kontakt mit den Viren, die das kranke Tier ausscheidet – also über Exkremente. Das Problem könnte aber ein ganz anderes sein.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1234062_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>STOL: Nämlich?<\/b><BR \/>Dr. Erne: Das Virus H5N1 könnte laut neuesten Erkenntnissen auch auf Säugetiere überspringen – und dann hätten wir ein Problem, auch wir Menschen.<BR \/><BR \/><b>STOL: Inwiefern?<\/b><BR \/>Dr. Erne: Wenn das Virus etwa auf Rinder überspringt, ist auch die Rohmilch infektiös. Bei Schweinen könnte das Fleisch betroffen sein, das wir essen. Zusätzlich mutiert das Vogelgrippe-Virus viel stärker als etwa SARS-CoV-2.<BR \/><BR \/><b>STOL: Die Vogelgrippe könnte also, wenn die Viren auf Säugetiere überspringen, auch eine Bedrohung für uns Menschen werden?<\/b><BR \/>Dr. Erne: Im schlimmsten Fall ja. Das Vogelgrippevirus gilt allgemein als potenzieller Auslöser einer nächsten Pandemie. Wenn bestimmte Faktoren zusammentreffen – also das Virus auf Säugetiere überspringt und sich in der Folge auch Menschen infizieren – dann hätten wir ein Problem. Eine einzelne Mutation des Virus könnte ausreichen, damit es leichter den Menschen infizieren kann, und weitere Mutationen könnten die Übertragung von Mensch zu Mensch ermöglichen und das Risiko einer Pandemie erhöhen. Und das wäre der Beginn einer neuen Pandemie.<BR \/><BR \/><b>STOL: Das klingt beunruhigend. Wie groß ist Ihrer Meinung nach die Gefahr, dass all das tatsächlich eintritt und in eine Pandemie mündet?<\/b><BR \/>Dr. Erne: Im Moment ist die Gefahr nicht sehr groß. Aber man muss vorsichtig sein – wir haben ja gesehen, wie schnell es gehen kann, am Beispiel von Covid. Vor Covid hieß es immer wieder: Nein, dieses Virus wird nicht zu uns kommen. Oder: Dengue-Fieber wird nie zu uns kommen. Doch in den vergangenen Jahren hat sich vieles drastisch verändert – durch den Klimawandel, durch das veränderte Reiseverhalten. Daher dürfen wir auf keinen Fall den Fehler machen und sagen, dass bei uns nichts passieren kann.<BR \/><BR \/><b>STOL: Sollte das Worst-Case-Szenario eintreten – wie schnell würde sich das Virus ausbreiten?<\/b><BR \/>Dr. Erne: Das Virus würde sich unter den Menschen wohl noch schneller ausbreiten als Covid, denn das Vogelgrippevirus gibt es ja weltweit. Der Unterschied zu Covid ist jedoch, dass es mittlerweile gut ausgearbeitete Notfallpläne gibt, genügend Masken vorhanden sind und man auf eine neue Pandemie – sollte sie denn eintreten, was niemand hofft – sehr viel besser vorbereitet wäre.