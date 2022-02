Die Welle schwächt sich langsam ab

Die Anzahl der Neuinfektionen nimmt nach und nach ab, demzufolge sinkt weiterhin die 7-Tage-Inzidenz, auch die Quarantänefälle nehmen nun rapide ab. Allerdings bleibt es bei aktuell 223 Covid-Patienten.Die Positivitätsrate liegt bei 13,22 Prozent. Eine klar sinkende Tendenz zeigt die 7-Tage-Inzidenz, die sich den 11. Tag in Folge abgeschwächt hat und nun bei 2440 liegt (Stand Mittwoch).In den Spitälern und Privatkliniken blieb es bei den 223 Covid-Patienten – immer noch Höchststand seit März 2021.Landesweit gelten 22.732 Menschen aktiv infiziert. Wie sehr das Coronavirus flächendeckend verbreitet ist, verdeutlicht die Tatsache, dass aktuell 63 Gemeinden mehr als 100 aktive Fälle aufweisen.Die höchsten Inzidenzwerte auf Gemeindeebene weisen aktuell in absteigender Reihenfolge St. Martin in Thurn, Pfatten, Unsere Frau im Walde/St. Felix, Aldein, St. Pankraz, Nals und Ulten auf.Einen deutlichen Rückgang der Corona-Zahlen gibt es auch im Bundesland Tirol. Die Anzahl der Neuinfektionen lag am Mittwoch mit 2260 deutlich unter jenen der Genesenen mit 3241, sodass aktuell 26.810 Personen als aktiv infiziert gelten.

stol/az